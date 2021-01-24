​Тренер «Фиорентины»: «У Кокорина есть характер и мастерство»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мыслями по поводу форварда Александра Кокорина, который должен присоединиться к команде в начале следующей недели в случае успешного прохождения медицинского обследования.

«У Кокорина есть характер и мастерство, но ему понадобится время на адаптацию. Сезон длинный. Если он приедет к нам, я буду счастлив», - сказал Кокорин Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин трижды оказывался в лазарете «Спартака». Форвард провёл за «красно-белых» лишь десять матчей в чемпионате и Кубке России и забил два гола, оба – с пенальти.