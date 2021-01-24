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​«Рубин» обыграл «Сочи» на сборе в Турции

24 Января 2021, 14:42,

Global Look Press

В воскресенье на турецком сборе встретились представители российской Премьер-лиги – «Рубин» и «Сочи». Игра получилась интересной и упорной. Сочинцы дважды выходили вперёд благодаря голам Артура Юсупова (6 минута) и Антона Заболотного (25 минута), но казанцы отыгрывались за счёт голов Хвичи Кварацхелии (19 и 56 минуты). Победу команде Леонида Слуцкого со счётом 3:2 принёс точный удар Ивана Игнатьева на 70 минуте.

Отметим, что после первой части сезона «Сочи» занимает в Премьер-лиге четвёртое место, а «Рубин» - девятое. При этом команды разделяют всего лишь пять зачётных баллов.

Протокол игры  
Сочи 2:3 Рубин

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Сочи
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