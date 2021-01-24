​ЦСКА показал воссоединившихся братьев Березуцких

Несколько дней назад братья Березуцкие воссоединились в тренерском штабе ЦСКА. Клуб объявил о вхождении Алексея Березуцкого в штаб Виктора Ганчаренко, где его брат Василий работал с августа прошлого года.

«И всё-таки они вместе», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА около фотографии с братьями Березуцкими.

В настоящее время ЦСКА проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. После первой части футбольного сезона команда Виктора Ганчаренко располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» армейская команда отстаёт на четыре зачётных балла.