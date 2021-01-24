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​Мамаев: «Не вижу минусов в Карпине»

24 Января 2021, 11:48,

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев пообщался с клубной пресс-службой. Несколько вопросов коснулись главного тренера команды Валерия Карпина.

- Быстро сработался с Карпиным?

- Да! Георгиевич - отличный тренер! Он со всеми находит общий язык.

- А как человек?

- Не вижу в нём минусов, - приводятся слова Мамаева на сайте «Ростова».

Павел Мамаев начал играть за «Ростов» в 2020 году. На сегодняшний день полузащитник провёл за «жёлто-синих» шестнадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре забитых гола и один результативный пас на партнёра.

В ноябре и декабре Павел Мамаев не играл из-за травмы. По словам футболиста, через неделю он уже должен приступить к пробежкам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Павел Мамаев
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