«Локомотив» и «Челси» выбрали новых тренеров, в «Реале» решили судьбу Зидана, а громких трансферов не будет даже летом – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какие планы имеют «Локомотив» и «Челси» по поводу новых главных тренеров, что ждёт Зинедина Зидана в «Реале», и почему громких трансферов в Европе не предвидится даже летом. Об этом и не только – в рубрике слухов, возвращающейся на страницы сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после новогодних каникул.

«Локомотив» может возглавить Евсеев

В последнее время в футбольных кругах России активно обсуждают возможное назначение Вадима Евсеева на должность главного тренера «Локомотива». Дыма без огня не бывает и, если верить слухам, кандидатура Евсеева, покинувшего «Уфу» осенью, действительно всерьёз рассматривается новыми руководителями московского клуба. Впрочем, тренерская перестановка в «Локомотиве» возможна лишь летом. Завершить нынешний сезон «железнодорожники» планируют с Марко Николичем во главе.

Тедеско в Дубае пробует новую схему, «Спартак» ищет под неё игрока

Информация о возможном переходе «Спартака» на схему с четырьмя защитниками не нова. Но на неделе появились сообщения о том, что Доменико Тедеско уже пробует эту систему на зимнем сборе команды, проходящем в Дубае. Проблема при переходе на четыре игрока в обороне заключается в отсутствии качественного варианта на правом фланге, поскольку Виктор Мозес более ориентирован на атаку. По слухам, «красно-белые» проявляют интерес к защитнику Кевину Малкюи из «Наполи».

Абрамович выбрал тренера для «Челси»

Роман Абрамович обычно достаточно строг с тренерами: нет результата – до свидания. С молодым Фрэнком Лэмпардом владелец «Челси» действует мягче. Возможно, статус легенды клуба в качестве игрока делает своё дело. Как бы там ни было, а Абрамович увольнять Лэмпарда до конца сезона не планирует, если верить информации из прессы.

В то же время босс «Челси» уже думает над тем, кого приглашать на тренерский мостик, если с Лэмпардом придётся расставаться летом. Слухи говорят о том, что Абрамович настроен на тренера из Германии. Приоритетным вариантом является Томас Тухель, который в декабре покинул «ПСЖ». Вариант номер два – Ральф Рангник.

В «Реале» решили судьбу Зидана

Несколько неудачных результатов «Реала» подряд спровоцировали новую волну слухов касательно будущего Зинедина Зидана. По информации СМИ, французский специалист при любых раскладах останется на тренерском мостике до конца сезона. Зидан не намерен уходить в отставку, в то время как боссы «Реала» не намерены увольнять француза. Руководство «сливочных» решило подводить итоги работы тренера уже летом по итогам результатов сезона.

Громких трансферов не будет даже летом

Зимнее трансферное окно в Европе получается достаточно спокойным и вряд ли что-то кардинально изменится за оставшийся отрезок времени. Летний трансферный период также не обещает получиться ярким. Судя по слухам, появлявшимся в течение недели, громких сделок не предвидится даже между сезонами. Причина простая – финансовые проблемы топ-клубов на фоне пандемии коронавируса.

В прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» не сможет позволить себе подписать Лионеля Месси из-за его требований по заработной плате. Более того, ожидаемые убытки могут вынудить парижан продать Килиана Мбаппе. Вопрос в том, кто сможет приобрести талантливого форварда. «Реал», как писали СМИ, тоже имеет трудности и откажется от вариантов с Мбаппе и Эрлингом Холанном. Что касается «Барселоны», то у каталонцев финансовая ситуация и вовсе катастрофическая. Клуб смотрит только в направлении свободных агентов.