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​ЦСКА договорился об аренде Данило у «Ниццы»

23 Января 2021, 21:39,

Global Look Press

ЦСКА договорился о переходе в клуб полузащитника «Ниццы» Данило, сообщает Le10Sport. По данным источника, речь идёт об аренде футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа.

Данило нуждается в игровой практике, поэтому вариант с ЦСКА оказался для него интересным. В текущем сезоне двадцатичетырёхлетний бразилец провёл на футбольном поле только 317 минут в пяти матчах.

Эксперты из transfermarkt оценивают Данило в 6,5 миллиона евро.

ЦСКА после первой части сезона занимает второе место в таблице чемпионата России. Сейчас команда находится в испанском Кампоаморе на зимнем сборе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Данило
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