​ЦСКА договорился об аренде Данило у «Ниццы»

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23 Января 2021, 21:39,
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ЦСКА договорился о переходе в клуб полузащитника «Ниццы» Данило, сообщает Le10Sport. По данным источника, речь идёт об аренде футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа.
Данило нуждается в игровой практике, поэтому вариант с ЦСКА оказался для него интересным. В текущем сезоне двадцатичетырёхлетний бразилец провёл на футбольном поле только 317 минут в пяти матчах.
Эксперты из transfermarkt оценивают Данило в 6,5 миллиона евро.
ЦСКА после первой части сезона занимает второе место в таблице чемпионата России. Сейчас команда находится в испанском Кампоаморе на зимнем сборе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Данило