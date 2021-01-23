​ЦСКА договорился об аренде Данило у «Ниццы»

ЦСКА договорился о переходе в клуб полузащитника «Ниццы» Данило, сообщает Le10Sport. По данным источника, речь идёт об аренде футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа.

Данило нуждается в игровой практике, поэтому вариант с ЦСКА оказался для него интересным. В текущем сезоне двадцатичетырёхлетний бразилец провёл на футбольном поле только 317 минут в пяти матчах.

Эксперты из transfermarkt оценивают Данило в 6,5 миллиона евро.

ЦСКА после первой части сезона занимает второе место в таблице чемпионата России. Сейчас команда находится в испанском Кампоаморе на зимнем сборе.