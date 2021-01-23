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​Стало известно, почему Антон Миранчук и Эдер не сыграли с «Велесом»

23 Января 2021, 20:50,

ФК "Локомoтив"

В субботу вечером «Локомотив» разгромил испанский «Велес» с результатом 4:1 в первой контрольной игре на сборе в Испании. Ряд игроков московской команды не приняли участие в поединке. Пресс-служба «железнодорожников» в Twitter дала пояснения по поводу отсутствующих.

Антон Миранчук и Эдер получили дополнительное время на отдых решением медицинского штаба. Гилерме и Мурило не сыграли, поскольку только недавно присоединились к команде на сборе.

Фёдор Смолов продолжает восстановление после травмы, Зе Луиш тренируется индивидуально, а Дмитрий Баринов только на втором сборе станет полноценным представителем общей группы.

Также не сыграл Даниил Куликов, которому на днях удалили аппендикс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Антон Миранчук, Маринато Гилерме, Эдер, Серкейра Мурило
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