​«Локомотив» крупно выиграл первый матч на испанском сборе

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23 Января 2021, 20:36,
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В субботу вечером «Локомотив» проводил первый контрольный поединок на испанском сборе в Марбелье. Команда Марко Николича со счётом 4:1 разгромила «Велес», представляющий Малагу.
В составе «железнодорожников» голами отметились Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов (с пенальти).
Отметим, что на зимние каникулы «Локомотив» ушёл, занимая только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Во второй части сезона команде Марко Николича нужно исправляться и подниматься по турнирной лестнице.
Протокол игры
|16' Игнатьев Владислав (0:1)
|48' Лисакович Виталий (0:2)
|(1:2) Родригес Пабло 70'
|75' Агеев Михаил (1:3)
|89' Жемалетдинов Рифат (1:4)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва