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​«Локомотив» крупно выиграл первый матч на испанском сборе

23 Января 2021, 20:36,

Global Look Press

В субботу вечером «Локомотив» проводил первый контрольный поединок на испанском сборе в Марбелье. Команда Марко Николича со счётом 4:1 разгромила «Велес», представляющий Малагу.

В составе «железнодорожников» голами отметились Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов (с пенальти).

Отметим, что на зимние каникулы «Локомотив» ушёл, занимая только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Во второй части сезона команде Марко Николича нужно исправляться и подниматься по турнирной лестнице.

Протокол игры  
Велес II 1:4 Локомотив Москва
    16' Игнатьев Владислав (0:1)
    48' Лисакович Виталий (0:2)
(1:2) Родригес Пабло 70'    
    75' Агеев Михаил (1:3)
    89' Жемалетдинов Рифат (1:4)

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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