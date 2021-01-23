​«Локомотив» крупно выиграл первый матч на испанском сборе

В субботу вечером «Локомотив» проводил первый контрольный поединок на испанском сборе в Марбелье. Команда Марко Николича со счётом 4:1 разгромила «Велес», представляющий Малагу.

В составе «железнодорожников» голами отметились Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов (с пенальти).

Отметим, что на зимние каникулы «Локомотив» ушёл, занимая только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Во второй части сезона команде Марко Николича нужно исправляться и подниматься по турнирной лестнице.