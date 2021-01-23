​ЦСКА выиграл первый матч 2021-го года со счётом 7:0

В субботу вечером ЦСКА провёл первый контрольный поединок на сборе в испанском Кампоаморе. Команде Виктора Ганчаренко противостояла сборная свободных агентов.

ЦСКА провёл два тайма разными составами. В первом, по сути, играла основа, что оказалось заметно – до перерыва «армейцы» отпраздновали шесть взятий ворот соперника. Голы на свой счёт записали Фёдор Чалов, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич и Алан Дзагоев. Во втором тайме жирную точку поставил Илья Шкурин – 7:0.

Отметим, что ЦСКА после первой части сезона занимает второе место в таблице Премьер-лиги.