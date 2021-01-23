Овчинников высказался о возможной работе в «Спартаке»

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

«Овчинников «Спартаку» даже бесплатно не нужен. Для чего я буду говорить, что никогда не пойду в эту команду?», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Овчинников покинул тренерский штаб «армейцев» в конце декабря минувшего года.

По итогам 19-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице. На счету подопечных Доменико Тедеско 35 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.