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Овчинников высказался о возможной работе в «Спартаке»

23 Января 2021, 16:39,

ФК "Локомoтив"

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

«Овчинников «Спартаку» даже бесплатно не нужен. Для чего я буду говорить, что никогда не пойду в эту команду?», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Овчинников покинул тренерский штаб «армейцев» в конце декабря минувшего года.

По итогам 19-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице. На счету подопечных Доменико Тедеско 35 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Сергей Овчинников
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