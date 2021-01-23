Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Овчинников ответил на вопрос о конфликте с Ганчаренко

23 Января 2021, 16:22,

Евро-Футбол.Ру

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал слухи о конфликте с наставником «армейцев» Виктором Ганчаренко.

«Конфликтов в ЦСКА не было, мы работали единым коллективом. Я не искал заговоров, остался в хороших отношениях», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в конце декабря 2020-го года.

После 19 туров российской Премьер-лиги «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице. На счету подопечных Виктора Ганчаренко 37 набранных очков. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Ганчаренко, Сергей Овчинников
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола