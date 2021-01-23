Овчинников ответил на вопрос о конфликте с Ганчаренко

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал слухи о конфликте с наставником «армейцев» Виктором Ганчаренко.

«Конфликтов в ЦСКА не было, мы работали единым коллективом. Я не искал заговоров, остался в хороших отношениях», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в конце декабря 2020-го года.

После 19 туров российской Премьер-лиги «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице. На счету подопечных Виктора Ганчаренко 37 набранных очков. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.