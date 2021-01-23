«Рубин» нашёл усиление в чемпионате Бельгии

Защитник бельгийского «Сент-Трюйдена» Сами Ммаэ имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Как информирует издание Footmercato, 24-летний игрок попал в сферу интересов казанского «Рубина».

Согласно данным источника, российский клуб уже вступил в переговоры с представителем футболиста. Вполне вероятно, что сделка может быть закрыта в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 850 тысяч евро.

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице.