Шведский защитник Дагерстоль перешёл в «Химки»

Защитник Филип Пер Дагерстоль покинул «Норрчёпинг» и перебрался в российскую Премьер-лигу. 23-летний футболист подписал контракт с подмосковными «Химками», информирует пресс-служба клуба.

Дагерстоль - воспитанник академии «Норрчёпинга». За первую команду защитник играет с 2015-го года. В составе шведского коллектива Филип провел 226 поединков, забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 миллиона евро.

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Химки» набрали 25 баллов и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.