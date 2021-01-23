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Шведский защитник Дагерстоль перешёл в «Химки»

23 Января 2021, 15:30,

Global Look Press

Защитник Филип Пер Дагерстоль покинул «Норрчёпинг» и перебрался в российскую Премьер-лигу. 23-летний футболист подписал контракт с подмосковными «Химками», информирует пресс-служба клуба.

Дагерстоль - воспитанник академии «Норрчёпинга». За первую команду защитник играет с 2015-го года. В составе шведского коллектива Филип провел 226 поединков, забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 миллиона евро.

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Химки» набрали 25 баллов и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Филип Пер Дагерстоль
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