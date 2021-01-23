Геркус: «У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ»

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23 Января 2021, 14:31,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что у каждого региона России должна быть профессиональная футбольная команда
«У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя, от него есть вполне измеряемая польза», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в российском футболе назревают глобальные перемены. Премьер-лигу планируют сократить до 12 клубов. Турнир могут проводить по другому формату.
В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. Возобновление турнира состоится в конце февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Илья Геркус