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Геркус: «У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ»

23 Января 2021, 14:31,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что у каждого региона России должна быть профессиональная футбольная команда

«У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя, от него есть вполне измеряемая польза», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в российском футболе назревают глобальные перемены. Премьер-лигу планируют сократить до 12 клубов. Турнир могут проводить по другому формату.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. Возобновление турнира состоится в конце февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Геркус
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