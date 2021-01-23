Реакция Сёмина на трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на переход форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, ему этот шанс предоставился. Как он воспользуется шансом, зависит от него.

Клуб его берет - значит, все остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться», - передает слова Сёмина издание Rusfootball.

Ранее стало известно о договоренности между «Спартаком» и флорентийским клубом о переходе Кокорина. Форвард должен подписать с «фиалками» контракт на 3,5 года.

В составе «красно-белых» Кокорин выступал с августа 2020-го года. В чемпионате России сезона-2020/2021 нападающий провел восемь поединков, забил два мяча и сделал результативную передачу.