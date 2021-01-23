ЦСКА подписал защитника «Авангарда»

Защитник Алексей Сухарев, выступавший в первенстве ФНЛ за курский «Авангард», продолжит карьеру в топ-клубе Премьер-лиги. 18-летний футболист перешел в московский ЦСКА, рапортует пресс-служба клуба.

«Раньше меня приглашали в «Чертаново» и «Краснодар», но тогда я был еще не готов. Сейчас - самый подходящий момент, чтобы попробовать силы где-то еще», - прокомментировал свой трансфер Сухарев.

В текущем сезоне защитник провел 14 поединков за «Авангард» и отметился одним забитым мячом.

После 19 туров Премьер-лиги «армейцы», набрав 37 баллов, занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.