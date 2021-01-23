Жиго: «Спартак» должен биться за чемпионство каждый год»

Французский защитник Самуэль Жиго, играющий за московский «Спартак», считает, что «красно-белые» должны каждый год сражаться за чемпионский титул.

«Наш клуб должен каждый год биться за чемпионство в РПЛ. Сейчас «Спартак» уступает «Зениту» шесть баллов, к тому же у соперника есть преимущество по личным матчам. Будем стараться выиграть как можно больше поединков во второй части сезона. Сделаем все для завоевания титула», - передает слова защитника издание Actufoot.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 17 матчей, записав на свой счет три забитых мяча.