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Жиго: «Спартак» должен биться за чемпионство каждый год»

23 Января 2021, 12:27,

Global Look Press

Французский защитник Самуэль Жиго, играющий за московский «Спартак», считает, что «красно-белые» должны каждый год сражаться за чемпионский титул.

«Наш клуб должен каждый год биться за чемпионство в РПЛ. Сейчас «Спартак» уступает «Зениту» шесть баллов, к тому же у соперника есть преимущество по личным матчам. Будем стараться выиграть как можно больше поединков во второй части сезона. Сделаем все для завоевания титула», - передает слова защитника издание Actufoot.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 17 матчей, записав на свой счет три забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
23 Января 2021, 12:34

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