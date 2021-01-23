«Спартак» рассказал о ходе переговоров по трансферу Промеса

Московский «Спартак» продолжает общение с амстердамским «Аяксом» по трансферу атакующего полузащитника Куинси Промеса. О деталях переговоров рассказал директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов

«По Куинси пока продвижений нет. Думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», - приводит слова Фетисова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что голландский полузащитник выступал за московский клуб с 2014-го по 2018-й год. В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России.

В «Аякс» Куинси перешел летом 2019-го года, подписав долгосрочный контракт на пять лет. В текущем сезоне Эредивизии футболист сыграл 17 матчей и забил шесть голов.