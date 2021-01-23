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Беляев рассказал, чем ему запомнился 2021 год

23 Января 2021, 00:36,

ФК "Краснодар"

Защитник Максим Беляев, выступающий за тульский «Арсенал», рассказал, чем ему запомнился 2021 год.

«Он всем запомнился из-за коронавируса. Двухмесячная пауза весной на карантин выбила из колеи. Потом был месяц на подготовку для возобновления чемпионата. Приятно, что снова вошли в число восьми лучших в РПЛ», - цитирует Беляева пресс-служба «Арсенала».

29-летний россиянин сыграл десять матчей за тульский клуб в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Беляева с «Арсеналом» истекает 30 июня 2021 года.

Тульский «Арсенал» после девятнадцати туров занимает четырнадцатое место в российской Премьер-лиге, опережая идущую следом «Уфу» лишь на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Тула, Максим Беляев
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