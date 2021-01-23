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Дуглас Сантос: «Мы проводим хороший сезон»

23 Января 2021, 00:27,

Global Look Press

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил первую половину сезона.

«В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм», - цитирует Сантоса пресс-служба питерского клуба.

Отметим, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, не одержав ни одной победы. В чемпионате России дела у питерцев складываются куда лучше, подопечные Сергея Семака после девятнадцати туров занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий следом ЦСКА на четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Дуглас Сантос
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