Дуглас Сантос: «Мы проводим хороший сезон»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил первую половину сезона.

«В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм», - цитирует Сантоса пресс-служба питерского клуба.

Отметим, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, не одержав ни одной победы. В чемпионате России дела у питерцев складываются куда лучше, подопечные Сергея Семака после девятнадцати туров занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий следом ЦСКА на четыре зачетных балла.