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«Дженоа» по-прежнему ведёт переговоры с ЦСКА о переходе Гайча

22 Января 2021, 23:49,

Global Look Press

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч по-прежнему интересен «Дженоа».

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны ведут переговоры о трансфере аргентинца. Отмечается, что соглашения достичь пока не удается, клубы не могут договориться о продолжительности и стоимости аренды.

Напомним, что ранее в «Дженоа» уже перешёл футболист из российской Премьер-лиги, в Италию переехал бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

21-летний Гайч забил лишь один гол в восемнадцати матчах ЦСКА. Он перешёл в стан «армейцев» летом, московский клуб заплатит за аргентинского нападающего восемь с половиной миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Адольфо Гайч
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