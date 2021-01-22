«Дженоа» по-прежнему ведёт переговоры с ЦСКА о переходе Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч по-прежнему интересен «Дженоа».

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны ведут переговоры о трансфере аргентинца. Отмечается, что соглашения достичь пока не удается, клубы не могут договориться о продолжительности и стоимости аренды.

Напомним, что ранее в «Дженоа» уже перешёл футболист из российской Премьер-лиги, в Италию переехал бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

21-летний Гайч забил лишь один гол в восемнадцати матчах ЦСКА. Он перешёл в стан «армейцев» летом, московский клуб заплатит за аргентинского нападающего восемь с половиной миллионов евро.