Слуцкий – об Олеге Кузьмине: «Молодой, перспективный, интересный»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил про своего помощника Олега Кузьмина, который вышел на поле в концовке товарищеского матча с «Партизаном» (5:2) после удаления Георгия Зотова.

«Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что 39-летний Кузьмин, будучи игроком, около девяти лет провёл в казанском клубе, после чего стал тренером.

После девятнадцати туров «Рубин» под руководством Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.