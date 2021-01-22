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Слуцкий – об Олеге Кузьмине: «Молодой, перспективный, интересный»

22 Января 2021, 21:52,

Global Look Press

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил про своего помощника Олега Кузьмина, который вышел на поле в концовке товарищеского матча с «Партизаном» (5:2) после удаления Георгия Зотова.

«Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что 39-летний Кузьмин, будучи игроком, около девяти лет провёл в казанском клубе, после чего стал тренером.

После девятнадцати туров «Рубин» под руководством Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Олег Кузьмин
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