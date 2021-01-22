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​Защитник «Тамбова»: «Выплат не было, подвижек не наблюдается»

22 Января 2021, 19:20,

Global Look Press

Защитник «Тамбова» Сослан Таказов высказался по поводу финансовой ситуации в клубе. Как известно, тамбовчане испытывают серьёзные трудности из-за долгов, футболисты не получают зарплату. 

«Никаких выплат не было и нет. Подвижек по этому вопросу также не наблюдается. Что касается моего будущего в «Тамбове», ответить на этот вопрос я не могу», - сказал Таказов корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Ранее появились слухи о том, что «Тамбов» может сняться с чемпионата России. В клубе пока что такой вариант развития событий не допускают.

Сослан Таказов в текущем сезоне провёл за «Тамбов» девять матчей и забил один гол – в кубковом поединке против брянского «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Сослан Таказов
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