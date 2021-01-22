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​Каррера: «Один из лучших матчей карьеры в «Спартаке» напоминает один из худших»

22 Января 2021, 16:57,

Евро-Футбол.Ру

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью Il Posticipo ответил на вопрос, является ли ничья в «Ливерпулем» (1:1), случившаяся осенью 2017 года, одним из лучших матчей в его тренерской карьере.

«Да. Хотя игра с «Ливерпулем» напоминает мне и об одном из худших матчей в тренерской карьере, когда мы проиграли 0:7. К сожалению, в матчах против таких команд есть один и тот же риск: если ты не отреагировал на первый пропущенный гол, то рискуешь пропустить очень много. Такие вещи являются частью роста команды.

Но в Москве мы сыграли хорошо. В той же Лиге чемпионов мы обыграли «Севилью» 5:1», - сказал Каррера.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ливерпуль, Массимо Каррера
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