Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

На официальном сайте ЦСКА появилась информация о вхождении в тренерский штаб команды Алексея Березуцкого.

На протяжении последнего года Алексей Березуцкий был помощником гендиректора «армейцев» по вопросам, касающимся спорта. В средине января в прессе появилась информация о возможном уходе Березуцкого из клуба, однако, как видим, Алексей продолжит работать уже в новой роли.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал появлявшиеся слухи ерундой: «Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры».

В тренерском штабе ЦСКА теперь работают и Василий, и Алексей Березуцкие.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.