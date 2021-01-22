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Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

22 Января 2021, 15:55,

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На официальном сайте ЦСКА появилась информация о вхождении в тренерский штаб команды Алексея Березуцкого.

На протяжении последнего года Алексей Березуцкий был помощником гендиректора «армейцев» по вопросам, касающимся спорта. В средине января в прессе появилась информация о возможном уходе Березуцкого из клуба, однако, как видим, Алексей продолжит работать уже в новой роли.  

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал появлявшиеся слухи ерундой: «Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры».

В тренерском штабе ЦСКА теперь работают и Василий, и Алексей Березуцкие.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий
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