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​Манчини: «Кокорин мог играть за «Реал»

22 Января 2021, 14:50,

Global Look Press

Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, поделился мнением по поводу грядущего перехода Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я могу только положительно отзываться о Кокорине как о футболисте и о личности. Кокорин – чемпион. Он был на таком уровне, что мог играть за любой клуб, в том числе за мадридский «Реал».

У Кокорина отличные технические характеристики, сила и возможности игры в воздухе. К сожалению, в марте 2018 года он получил травму колена, но его ценность неоспорима.

Кокорину понадобится время на адаптацию, но решение «Фиорентины» правильное», - сказал Манчини La Nazione.

Роберто Манчини работал с Александром Кокориным в «Зенита» в сезоне 2017/2018.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Роберто Манчини
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Комментарии (2)
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0
Spirit
22 Января 2021, 15:53

так он и играл, включая playstation!

1
overkill666
22 Января 2021, 14:59

"Я могу только положительно отзываться о Кокорине как о футболисте и о ЛИЧНОСТИ."
это он стулом по мордасам не получал еще просто )))

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