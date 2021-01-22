​Манчини: «Кокорин мог играть за «Реал»

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22 Января 2021, 14:50,
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Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, поделился мнением по поводу грядущего перехода Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Я могу только положительно отзываться о Кокорине как о футболисте и о личности. Кокорин – чемпион. Он был на таком уровне, что мог играть за любой клуб, в том числе за мадридский «Реал».
У Кокорина отличные технические характеристики, сила и возможности игры в воздухе. К сожалению, в марте 2018 года он получил травму колена, но его ценность неоспорима.
Кокорину понадобится время на адаптацию, но решение «Фиорентины» правильное», - сказал Манчини La Nazione.
Роберто Манчини работал с Александром Кокориным в «Зенита» в сезоне 2017/2018.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Роберто Манчини
так он и играл, включая playstation!
"Я могу только положительно отзываться о Кокорине как о футболисте и о ЛИЧНОСТИ."
это он стулом по мордасам не получал еще просто )))