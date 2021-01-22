​Манчини: «Кокорин мог играть за «Реал»

Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, поделился мнением по поводу грядущего перехода Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я могу только положительно отзываться о Кокорине как о футболисте и о личности. Кокорин – чемпион. Он был на таком уровне, что мог играть за любой клуб, в том числе за мадридский «Реал».

У Кокорина отличные технические характеристики, сила и возможности игры в воздухе. К сожалению, в марте 2018 года он получил травму колена, но его ценность неоспорима.

Кокорину понадобится время на адаптацию, но решение «Фиорентины» правильное», - сказал Манчини La Nazione.

Роберто Манчини работал с Александром Кокориным в «Зенита» в сезоне 2017/2018.