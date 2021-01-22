​Губерниев: «Если Кокорин слабый – будет в «Фиорентине» полировщиком лавки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посредством своего Telegram-канала решил высказаться по поводу перехода Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Губерниев похвалил Кокорина за решение отправиться в Серию А. Комментатор считает, что футболисту нужно рисковать и пробовать себя за границей.

«Если хороший футболист, будет в «Фиорентине» играть и забивать, если слабый - овладеет профессией полировщика лавки!» - написал Губерниев.

«Спартак» и «Фиорентина» уже согласовали трансфер Кокорина. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и поставить подпись в контракте.