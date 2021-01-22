Дуглас: «В Бразилии все знают, что «Зенит» - лучший клуб России»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что у него на родине следят за российским чемпионатом.

«С этого сезона в Бразилии показывают РПЛ. Поэтому все знают, что «Зенит» - лучший клуб страны, лидер и чемпион. Вся моя семья и мои друзья - преданные фанаты петербургского клуба», - передает слова Дугласа пресс-служба «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний бразилец сыграл 18 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.