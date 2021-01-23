«Спартак» заработал на Кокорине, «Локо» расстался с «легендой», Манджукич не захотел в Россию: Трансферы и слухи недели

Неделя максимально странных трансферов в футболе. Каким образом Александр Кокорин уговорил «Фиорентину» выкупить себя за четыре миллиона евро – так и останется загадкой. «Милан», лидирующий в Серии А, решил сделать ставку на ветеранов, подписав Марио Манджукича. Видимо, Пиоли думает, что молодёжь не способна удержать первую строчку. А Марио ранее отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву», если верить итальянским инсайдерам. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за третью рабочую неделю января в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Удивительный заработок «Спартака»

Пока Александр Кокорин не появится в форме фиолетового цвета с надписью сделаем красиво на итальянском, даже как-то не верится в его переезд. Но уже и «Спартак» официально заявил, и сам Кокорин уверяет, что «Фиорентина» его ждёт и даже готова отсыпать невероятные четыре миллиона евро. Получается, что «Спартак» даже заработает на подписании Александра. Не очень много, правда, ведь подъёмные при переходе в стан «красно-белых» (по слухам) достигали трёх миллионов евро. А ещё Кокорин успел получить зарплату за несколько месяцев.

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Но даже выход в ноль в случае с Кокориным – невероятный успех для «Спартака». В России никто бы не забрал Александра за такие деньги, может быть только «Сочи» прискакал с предложением об аренде. А тут «Спартак» сумел даже заработать. Чудеса всё-таки случаются. Эта новость, кстати, не стала единственной положительной для фанатов «Спартака» на неделе. Клуб уведомил, что ведёт переговоры с Куинси Промесом. Великий «Антошка» готов вернуться в Москву, но пока не могут договориться команды. «Аякс» настаивает на продаже, «Спартак» предлагает арендовать игрока, находящегося под следствием на родине.

Прощай, легенда!

«Локомотив» встал на рельсы исправления. В центр обороны подписали бразильского защитника Пабло, который не затерялся в «Бордо». Их связка с соотечественником Мурило выглядит перспективным вариантом – защитникам легко будет понимать друг друга, младший товарищ поможет Пабло адаптироваться. Правда, Василий Уткин заявил, что главного тренера опять не спросили по трансферным вопросам. Марко Николичу опять придётся работать с тем, что дают. Следом прилетел новый толковый шаг. «Локомотив» и Слободан Райкович расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Бойкий «рэмбо» в стане «железнодорожников» запомнился только серией матчей без побед – все 9, в которых Райкович принимал участие, да парой смачных обрезов в РПЛ и Лиге чемпионов.

Европейские чемпионаты

Манджукич нашёл себя вне РПЛ

Сколько же российских клубов приписывали рядом с Марио в контексте – они практически договорились. «Локомотив» уже готовился объявлять о трансфере, но тут вмешался курс евро. ЦСКА и «Спартак» якобы бодались за возрастного хорвата этой зимой, однако после ЧМ 2018-го года Манджукич более возвращаться в Россию не захотел. Отмёл все варианты и дождался самого жирного с игровой точки зрения. Марио вернулся в родную Серию А, где снова будет бороться за чемпионство. Его новый клуб – «Милан» единолично лидирует, а пара Ибрагимович – Манджукич на этот сезон точно готова к рекордам.

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Страдания по Гомесу

Алексей Миранчук недавно впервые вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А, что нас не может не радовать. Происходит это во многом и потому что вне заявки страдает Алехандро Гомес, которого никак не получается продать. Конкурентов по Серии А «Аталанта» не будет усиливать, «ПСЖ» после прихода Почеттино пропал с радаров. Показалось, что Гомес просто просидит вне заявки, но тут появилась «Севилья». Переговоры только начались (аренда или трансфер), но соглашение сторон представляется единственным правильным вариантом для всех.