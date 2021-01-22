Малафеев: «С каждым днём становится всё лучше и лучше»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своем текущем состоянии. Ранее спортсмен был госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией.

«С каждым днем становится все лучше и лучше! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье. Берегите свое здоровье», - гласит сообщение Вячеслава в «Твиттере».

Напомним, что Малафеев всю свою карьеру провел в петербургском коллективе на позиции вратаря и в 328 поединках пропустил 311 голов. Кроме того, Вячеслав провел 29 матчей в составе национальной сборной России, в которых пропустил 24 мяча.