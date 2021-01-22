Пономарёв: «Кокорин будет сидеть на лавке в «Фиорентине», таких бездельников там не любят»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о шансах российского форварда Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине».

«Играть там он не будет. Будет сидеть на лавке. Таких бездельников там не любят. Это у нас он может дурака валять и получать деньги. Ничего у него в Серии А не получится», - заявил Пономарёв в интервью изданию Rusfootball.

Кокорин в ближайшее время пройдет медицинский осмотр и поставит подпись под контрактом с «Фиорентиной». Срок действия трудового соглашения будет рассчитан на 3,5 года.

После 18 туров чемпионата Италии «фиалки» набрали 18 баллов и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.