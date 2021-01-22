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Жиго: «ЦСКА и «Зенит» - главные враги «Спартака»

22 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Французский защитник Самуэль Жиго, выступающий за московский «Спартак», назвал главных соперников своей команды в чемпионате России.

«Спартак» напоминает мне «Марсель». Это самый популярный футбольный клуб в России. Любой гостевой поединок превращается в домашний, ведь поклонники «красно-белых» повсюду. Это народная команда.

Наш главный враг - ЦСКА. Игру с «Зенитом» можно сравнить с противостоянием «Марсель» - «ПСЖ». Эти команды - враги «Спартака», - приводит слова Жиго издание Actufoot.

После 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Самуэль Жиго
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