Семак: «Игроки «Зенита» стараются побеждать во всех матчах»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от контрольного поединка с «Ригой». Встреча завершилась разгромной победой чемпиона России со счетом 4:0.

«Побеждать всегда приятно. Наши игроки во всех матчах стараются побеждать. Мы неплохо смотрелись по движению и получили ту нагрузку, которая нам нужна. Проанализируем и будем двигаться дальше», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

В настоящий момент «сине-бело-голубые» проводят тренировочный сбор в ОАЭ.

Напомним, что чемпионат России находится на зимнем перерыве. По итогам 19 туров «Зенит» набрал 41 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.