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Юрий Гаврилов считает, что уход Кокорина не повлияет на «Спартак»

21 Января 2021, 22:50,

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Бывший игрок московского  «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о переходе Александра Кокорина в стан «Фиорентины», сообщает РБ Спорт.

«Да пусть едет куда хочет. «Спартак» ничего не потеряет», - заявил ветеран «красно-белых». «Топовые клубы его не пригласили бы».

Напомним, что «Фиорентина» определилась с переходом Александра Кокорина. Форвард пройдёт медосмотр, после чего игрок подпишет контракт с «фиалками» на 3,5 года с зарплатой около двух миллионов евро в год. В этом сезоне Александр провёл за «Спартак» десять игр в РПЛ и Кубке России, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин
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