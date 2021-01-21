Юрий Гаврилов считает, что уход Кокорина не повлияет на «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о переходе Александра Кокорина в стан «Фиорентины», сообщает РБ Спорт.

«Да пусть едет куда хочет. «Спартак» ничего не потеряет», - заявил ветеран «красно-белых». «Топовые клубы его не пригласили бы».

Напомним, что «Фиорентина» определилась с переходом Александра Кокорина. Форвард пройдёт медосмотр, после чего игрок подпишет контракт с «фиалками» на 3,5 года с зарплатой около двух миллионов евро в год. В этом сезоне Александр провёл за «Спартак» десять игр в РПЛ и Кубке России, забил два гола и отдал одну голевую передачу.