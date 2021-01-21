​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет

Александр Кокорин переходит в чемпионат Италии. «Спартак» уже объявил о достижении договорённости с «Фиорентиной» по трансферу игрока. Ему осталось только пройти медицинское обследование и, если всё будет хорошо, поставить подпись в контракте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает этот трансфер.

Если судить с точки зрения Кокорина, то переход в «Фиорентину» - вполне разумный шаг. Александр показал, что спортивная составляющая для него не пустой звук, пойдя на снижение заработной платы. Кокорин мог продолжать играть в CS до четырёх утра на крупном контракте со «Спартаком», но вместо этого он выбрал вызов. Не в компьютерной игре, а на футбольном поле.

В марте Кокорину исполнится тридцать, и кто знает, были бы у форварда предложения из Европы позже. Так что у Александра были основания рассматривать предложение из топ-лиги как «сейчас или никогда». Тем более в «Спартаке» у игрока не всё ладилось, причём не только на поле. Не зря после заключительной тренировки в московском клубе в четверг Кокорин упомянул недопонимания с руководством.

Но если оценивать этот трансфер с точки зрения «Фиорентины», то понять итальянский клуб действительно сложно. Когда появились первые слухи о заинтересованности в услугах Кокорина из Флоренции, всё это казалось банальной игрой агентов. Понятно, что «фиалкам» нужно усиление в нападение (команда забила только восемнадцать голов в восемнадцати матчах чемпионата и находится неподалёку от зоны вылета), но почему Кокорин? Из-за совета Роберто Манчини? Да, итальянец работал с форвардом в «Зените» в сезоне 2017/2018, когда Александр забил девятнадцать голов, но за два с лишним года многое изменилось. Кокорин успел стать фигурантом уголовного дела и пробыть почти год в условиях лишения свободы. Форвард вернулся в футбол, но вернулся ли он на тот уровень, который видел Манчини? Едва ли.

«Фиорентине» нужно забивать больше голов, и тут клуб в январе подписывает игрока, который в первой части сезона забил аж два гола в десяти играх, причём оба – с пенальти. Игрока, который за последние полгода трижды травмировался. Игрока из чемпионата России, которому нужно время на адаптацию – к партнёрам, игре команды, менталитету, требованиям, чемпионату… Вам не кажется этот трансфер нелогичным?

Источники «Евро-Футбол.Ру» говорили о том, что в качестве альтернативы Кокорину «Фиорентина» рассматривала Фелипе Андерсона, который принадлежит «Вест Хэму» и играет за «Порту». Игрового времени в Португалии у бразильца очень мало, и он наверняка бы рассмотрел вариант с «фиалками», тем более что по временным правилам ФИФА игрок в одном сезоне может быть заигран за три клуба (раньше можно было только за два). Трансфер Андерсона во Флоренцию казался бы куда логичным, учитывая тот факт, что бразилец ранее на протяжении пяти сезонов выступал в Серии А за «Лацио». Фелипе действует не на острие, а чуть в оттяжке, либо на фланге, но и Кокорин на «Артемио Франки» вряд ли будет чистым наконечником.

Давать прогнозы – дело неблагодарное, но почему-то кажется, что в Италии Кокорин заиграть не сможет. Не на том уровне сейчас Александр, чтобы покорить Серию А. Если так и произойдёт, это будет не вина игрока, а вина клуба. «Фиорентина» пошла на большой риск, когда турнирная ситуация к этому не располагает. «Фиалки» пожалеют о трансфере, но Кокорину жалеть будет не о чем. Если у него не получится в Серии А, он вернётся в Россию, где многие клубы встретят его с распростёртыми объятиями. Но не все.