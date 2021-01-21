РПЛ поставили на 27-е место в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг всех лучших футбольных лиг мира за 2020 год.

На первом месте расположилась итальянская Серия А, набравшая 1026 очков. В тройку также попали английская Премьер-лига, имеющая 1003 балла, и высшая бразильская лига с 964 очками. В десятку лучших, согласно рейтингу, включены испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, португальская Лига Нос, французская Лига 1, а также ещё три южноамериканских чемпионата - Парагвая, Эквадора и Аргентины.

Российская Премьер-лига заняла лишь 27-е место, набрав 420,5 баллов.