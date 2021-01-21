Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Президент «Урала» посетовал на странный регламент в нашем футболе

21 Января 2021, 21:20,

twitter.com

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о странности регламентов в российских лигах, сообщает «Спорт-Экспресс».

 «В ФНЛ можно играть в манеже, а в РПЛ — нет. Это нормально в конце ноября играть в Екатеринбурге на свежем воздухе?» - заявил функционер. «Или еще один момент. Почему-то стадион в РПЛ должен вмещать не меньше 10 тысяч зрителей».

В текущем сезоне «Урал» после 19 туров располагается на 12-м месте с 21 очком. Отрыв от зоны вылета екатеринбургской команды составляет 7 баллов. Следующий матч «Урал» проведёт 20 февраля в 1/8 финала Кубка России против «Уфы» в гостях. Игра состоится в 15:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Урал, РПЛ, Григорий Иванов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола