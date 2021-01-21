Президент «Урала» посетовал на странный регламент в нашем футболе

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о странности регламентов в российских лигах, сообщает «Спорт-Экспресс».

«В ФНЛ можно играть в манеже, а в РПЛ — нет. Это нормально в конце ноября играть в Екатеринбурге на свежем воздухе?» - заявил функционер. «Или еще один момент. Почему-то стадион в РПЛ должен вмещать не меньше 10 тысяч зрителей».

В текущем сезоне «Урал» после 19 туров располагается на 12-м месте с 21 очком. Отрыв от зоны вылета екатеринбургской команды составляет 7 баллов. Следующий матч «Урал» проведёт 20 февраля в 1/8 финала Кубка России против «Уфы» в гостях. Игра состоится в 15:00 по московскому времени.