Деньги, футбол или новая жизнь: Что на самом деле выбрал Кокорин

Александр Кокорин близок к переходу в «Флорентину», и форвард наконец-то может попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о грядущем событии.

В российском футбольном сообществе есть занятная игра — попытка склонить более или менее неплохого русского футболиста к переезду в один из топовых чемпионатов. Никто не жаждет, чтобы отечественные клубы продавали легионеров, а вот своих соотечественников мы туда выталкиваем. Когда летом ходили разговоры, что Алексей Миранчук может уехать в «Аталанту», а Никола Влашич — в «Интер», все ждали трансфера тогда ещё «железнодорожника», а вот хорвата надеялись сохранить для яркости нашего чемпионата и силы ЦСКА. Забавный парадокс.

Эпопея с тем, что Кокорину надо пробовать силы за границей, тянулась очень долго — с того времени, когда он только начинал в «Динамо». Самый реальный шанс был с лондонским «Арсеналом»: все подтверждают, что предложение было, но тогда форвард предпочёл перебраться в «Зенит». И вот теперь, кажется, миссия близка к завершению — Кокорин едет туда. Правда, это совсем не Англия, а Италия (Серия А явно уступает), и не клуб уровня Лиги чемпионов («канониры» тогда ещё таковым были), а команда, борющаяся за выживание. И всё же топовый чемпионат, да и «Фиорентина» — коллектив с традициями.

Большую европейскую карьеру Кокорин, конечно, уже не построит — в марте ему исполнится 30 лет. Тем не менее у форварда есть возможность и время заявить о себе. Серия А славится тем, что здесь игроки даже в почтенном возрасте играют заметную роль. Более того, здесь даже топ-клубы не чураются подписывать футболистов возрастом за 30 лет хотя бы для ротации. «Милан» вот на подмену 39-летнему Златану Ибрагимовичу взял 34-летнего Марио Манджукича, так что Кокорин ещё выглядит юнцом на их фоне.

Сейчас почему-то решение Кокорина о переходе преподносится как выбор между деньгами («Спартак») и футболом («Фиорентина»). На самом деле это явно притянуто за уши. Во-первых, во Флоренции форвард будет играть не за пиццу, а получит довольно серьёзный контракт. Что касается футбола, то тут тоже есть вопросы. В 30 лет о перспективах всё же думать поздновато, вероятность вылета в Серию В тоже существует, так что тут можно как раз и потерять последние годы карьеры.

Скорее для Кокорина это вопрос смены обстановки. С одной стороны, довольно привычной — родная сторона, город, где прошла большая часть жизни, борьба за попадание в еврокубки. С другой — враждебной, ведь Кокорин навсегда в России будет восприниматься как талантливый enfant terrible, который вместо спортивных высот добился только лишения свободы. Даже если форвард приведёт «Спартак» к чемпионству, то про него всё равно скажут: «Вот! Талантище! А ведь мог столько всего, если бы не ...».

В Италии на Кокорина будут смотреть совершенно иначе. До его таланта никому не будет дела, как и до его проделок. По крайней мере пока одно или второе не проявится уже конкретно на Апеннинах. Для форварда это будет новое начало с чистого листа. Даже Миранчук приехал в Италию в роли того, кто совсем недавно забивал «Ювентусу». Прошлые же успехи Кокорина были так давно, что о них никто в Италии точно не вспомнит.

Переход Кокорина не надо воспринимать как какую-то попытку реализовать себя там, что-то кому-то доказать. Даже странно рассуждать о возможном возращении в сборную России, этому в ближайшей перспективе вряд ли что-то поможет. Нет, отъезд Кокорина будет не столько спортивным событием, сколько скорее житейским лично для форварда. Не надо ждать от форварда каких-то свершений, не надо его сравнивать с Миранчуком или Шомуродовым. После отъезда от Кокорина просто надо будет отстать. Отстать от подсчёта количества часов, проведённых в компьютерных играх, от оценок уместности его улыбок и всего остального. Если Кокорин перейдёт в «Фиорентину», то это будет не столько переезд в Италию, сколько отъезд из России.

Андрей Центров