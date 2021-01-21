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Каррера: «Думаю, что Кокорин будет полезен в «Фиорентине» на позиции оттянутого нападающего»

21 Января 2021, 19:57,

fratria.ru

Итальянский специалист Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал, на какой позиции Александр Кокорин мог бы быть полезен в «Фиорентине».

- Как вы думаете, как «Фиорентина» будет использовать Кокорина, где он принесет больше пользы?

- Я не знаю, как «Фиорентина» собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен.

Напомним, что ранее «Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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0
Diman777
21 Января 2021, 20:01

Будет сидеть на лавке и оттягивать, играя в карманный бильярд)

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