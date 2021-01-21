Каррера: «Думаю, что Кокорин будет полезен в «Фиорентине» на позиции оттянутого нападающего»

Итальянский специалист Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал, на какой позиции Александр Кокорин мог бы быть полезен в «Фиорентине».

- Как вы думаете, как «Фиорентина» будет использовать Кокорина, где он принесет больше пользы?

- Я не знаю, как «Фиорентина» собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен.

Напомним, что ранее «Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина.