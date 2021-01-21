«Динамо» победило польский «Ракув» в Турции, Комличенко отметился забитым голом

Московское «Динамо» одержало победу над польским «Ракувом» (2:0) на сборе в Турции.

Российский клуб сыграл каждый из таймов разными составами:

Шунин (к) (Лещук, 46), Москвичёв (Кутицкий, 46), Евгеньев (Зорин, 35; Ордец, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Варела (Карапузов, 46), Каборе (Фомин, 46), Школик (Моро, 46), Шиманьски (Захарян, 46), Грулёв (Липовой, 46), Игбун (Лесовой, 46), Тюкавин (Комличенко, 46).

На первой минуте забитым голом отметился полузащитник Вячеслав Грулёв, а на 75-й минуте точку в матче поставил Николай Комличенко.

Перед игрой с «Ракувом» главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в первую очередь он хотел бы посмотреть на то, как игроки отреагируют на нагрузки.

После девятнадцати туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.