Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Динамо» победило польский «Ракув» в Турции, Комличенко отметился забитым голом

21 Января 2021, 19:18,

Global Look Press

Московское «Динамо» одержало победу над польским «Ракувом» (2:0) на сборе в Турции.

Российский клуб сыграл каждый из таймов разными составами:

Шунин (к) (Лещук, 46), Москвичёв (Кутицкий, 46), Евгеньев (Зорин, 35; Ордец, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Варела (Карапузов, 46), Каборе (Фомин, 46), Школик (Моро, 46), Шиманьски (Захарян, 46), Грулёв (Липовой, 46), Игбун (Лесовой, 46), Тюкавин (Комличенко, 46).

На первой минуте забитым голом отметился полузащитник Вячеслав Грулёв, а на 75-й минуте точку в матче поставил Николай Комличенко.

Перед игрой с «Ракувом» главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в первую очередь он хотел бы посмотреть на то, как игроки отреагируют на нагрузки.

После девятнадцати туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола