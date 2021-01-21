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21 Января 2021, 18:58,
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Олег Иванов стал футболистом «Уфы».
Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана, контракт с российским полузащитником рассчитан на полтора года.
«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе!» - говорится в заявлении «Уфы».
Напомним, что Иванов покинул «Ахмат» совсем недавно, став свободным агентом. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Иванов сыграл тринадцать матчей за грозненский клуб и отдал одну голевую передачу.
После девятнадцати туров «Уфа» занимает предпоследнее место в чемпионате России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Уфа, Олег Иванов, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021