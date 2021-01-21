Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Иванов стал футболистом «Уфы»

21 Января 2021, 18:58,

УЕФА

Олег Иванов стал футболистом «Уфы».

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана, контракт с российским полузащитником рассчитан на полтора года.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе!» - говорится в заявлении «Уфы».

Напомним, что Иванов покинул «Ахмат» совсем недавно, став свободным агентом. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Иванов сыграл тринадцать матчей за грозненский клуб и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает предпоследнее место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Олег Иванов, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола