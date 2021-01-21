Олег Иванов стал футболистом «Уфы».

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана, контракт с российским полузащитником рассчитан на полтора года.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе!» - говорится в заявлении «Уфы».

Напомним, что Иванов покинул «Ахмат» совсем недавно, став свободным агентом. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Иванов сыграл тринадцать матчей за грозненский клуб и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает предпоследнее место в чемпионате России.