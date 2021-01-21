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Уремович – о сборах: «Пацаны хорошо, качественно тренируются»

21 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

Защитник «Рубина» Филип Уремович пообщался с клубной пресс-службой на сборе в Турции.

«Самое важное, что никто не травмировался, пацаны хорошо, качественно тренируются. Тренировки, конечно, тяжелые. Но первый и второй сборы всегда такие», - приводит слова Уремовича официальный сайт «Рубина».

23-летний хорват сыграл пятнадцать матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. В сентябре Уремович дебютировал за сборную Хорватии и уже успел сыграть шесть игр за национальную команду своей страны.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Филип Уремович
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