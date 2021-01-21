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«Краснодар» и «Легия» победителя не выявили

21 Января 2021, 18:21,

Global Look Press

«Краснодар» и «Легия» не выявили победителя на сборе в Дубае, сыграв вничью 0:0.

Первый тайм российская команда играла следующим составом:

Городов, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Берг.

На второй тайм вышли следующие футболисты:

Адамов, Мартынович, Мартынов, Литвинов, Рамирес, Уткин, Камболов, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Марков.

Краснодарцы имели неплохие моменты как в первом, так и во втором таймах, но реализовать их не удалось.

Подопечные Мусаева проведут ещё два контрольных матча в Дубае, соперниками «Краснодара» будут «Рига» и солигорский «Шахтёр».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар
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