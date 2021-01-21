«Краснодар» и «Легия» победителя не выявили

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21 Января 2021, 18:21,
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«Краснодар» и «Легия» не выявили победителя на сборе в Дубае, сыграв вничью 0:0.
Первый тайм российская команда играла следующим составом:
Городов, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Берг.
На второй тайм вышли следующие футболисты:
Адамов, Мартынович, Мартынов, Литвинов, Рамирес, Уткин, Камболов, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Марков.
Краснодарцы имели неплохие моменты как в первом, так и во втором таймах, но реализовать их не удалось.
Подопечные Мусаева проведут ещё два контрольных матча в Дубае, соперниками «Краснодара» будут «Рига» и солигорский «Шахтёр».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар