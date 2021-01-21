«Зенит» уверенно разобрался с «Ригой» на сборе в Дубае

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21 Января 2021, 18:08,
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«Зенит» на сборе в Дубае уверенно разобрался с «Ригой» (4:0).
На 35-й минуте счёт открыл Себастьян Дриусси после передачи Сердара Азмуна, уже через минуту второй мяч в ворота «Риги» отправил Маркус Вендел. На второй тайм у «Зенита» вышел другой состав, который сыграл ничем не хуже. На 85-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, а точку в матче поставил Станислав Крапухин, отправив четвертый мяч в ворота соперника.
В воскресенье, 24 января, подопечные Сергея Семака сыграют с «Пахтакором».Протокол игры
|(1:0) Дриусси Себастьян 34'
|(2:0) Вендел Маркус 36'
|(3:0) Мостовой Андрей 84'
|(4:0) Крапухин Станислав 90'
Васютин Александр • Ловрен Деян • Сутормин Алексей • Хотулёв Данила • Малком Филипе • Дриусси Себастьян • Кузяев Далер • Жирков Юрий • Вендел Маркус • Щетинин Кирилл • Азмун Сердар
Запасные: Ерохин Александр • Прохин Данила • Одоевский Даниил • Оздоев Магомед • Чистяков Дмитрий • Крапухин Станислав • Круговой Данил • Барриос Вилмар • Мостовой Андрей • Мусаев Леон • Шамкин Даниил
21 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит