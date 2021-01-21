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«Зенит» уверенно разобрался с «Ригой» на сборе в Дубае

21 Января 2021, 18:08,

Global Look Press

«Зенит» на сборе в Дубае уверенно разобрался с «Ригой» (4:0).

На 35-й минуте счёт открыл Себастьян Дриусси после передачи Сердара Азмуна, уже через минуту второй мяч в ворота «Риги» отправил Маркус Вендел. На второй тайм у «Зенита» вышел другой состав, который сыграл ничем не хуже. На 85-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, а точку в матче поставил Станислав Крапухин, отправив четвертый мяч в ворота соперника.

В воскресенье, 24 января, подопечные Сергея Семака сыграют с «Пахтакором».Протокол игры

 
Зенит 4:0 Рига
(1:0) Дриусси Себастьян 34'    
(2:0) Вендел Маркус 36'    
(3:0) Мостовой Андрей 84'    
(4:0) Крапухин Станислав 90'    
Васютин Александр Ловрен Деян Сутормин Алексей Хотулёв Данила Малком Филипе Дриусси Себастьян Кузяев Далер Жирков Юрий Вендел Маркус Щетинин Кирилл Азмун Сердар
Запасные: Ерохин Александр Прохин Данила Одоевский Даниил Оздоев Магомед Чистяков Дмитрий Крапухин Станислав Круговой Данил Барриос Вилмар Мостовой Андрей Мусаев Леон Шамкин Даниил
Пуринс Нильс Ругинс Ритварс Черномордийс Антонийс Wesley Nata Wachholz Бризола Фелипе Фёдоров Владислав Камеш Владимир Милошевич Стефан II Сойсало Микаэль
21 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит
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