«Зенит» уверенно разобрался с «Ригой» на сборе в Дубае

«Зенит» на сборе в Дубае уверенно разобрался с «Ригой» (4:0).

На 35-й минуте счёт открыл Себастьян Дриусси после передачи Сердара Азмуна, уже через минуту второй мяч в ворота «Риги» отправил Маркус Вендел. На второй тайм у «Зенита» вышел другой состав, который сыграл ничем не хуже. На 85-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, а точку в матче поставил Станислав Крапухин, отправив четвертый мяч в ворота соперника.

В воскресенье, 24 января, подопечные Сергея Семака сыграют с «Пахтакором».Протокол игры