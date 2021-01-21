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Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака»

21 Января 2021, 17:46,

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который в ближайшее время должен перейти в «Фиорентину», рассказал о недопонимании с руководством «красно-белых».

«Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова», - цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В СМИ неоднократно появлялась информация, что «красно-белые» будут платить россиянину внушительную зарплату, но доверие руководства Кокорин пока так и не оправдал.

После восемнадцати туров «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь пять очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
andi
21 Января 2021, 18:36

А за что тебя понимать играть не пробовал?

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