Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который в ближайшее время должен перейти в «Фиорентину», рассказал о недопонимании с руководством «красно-белых».

«Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова», - цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В СМИ неоднократно появлялась информация, что «красно-белые» будут платить россиянину внушительную зарплату, но доверие руководства Кокорин пока так и не оправдал.

После восемнадцати туров «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь пять очков.