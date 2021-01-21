«Рубин» разгромил «Партизан» на сборе в Турции, тренер казанцев Кузьмин сыграл 15 минут

«Рубин» обыграл сербский «Партизан» (5:2) в первом товарищеском матче на сборе в Турции.

Рубин: Дюпин (в), Самошников (Зуев, 46), Старфельт (Бегич, 46), Уремович (Грицаенко, 46), Зотов, Абильдгор (Суриков, 69), Йевтич (Климов, 69), Шатов (Сайто, 46), Кварацхелия (Косарев, 56), Макаров (Костюков, 46), Деспотович (Игнатьев, 46).

Голы: Макаров, 12; Йевтич, 22; Кварацхелия, 39; Косарев, 60; Игнатьев, 85 (с пенальти) – Натхо, 53 (с пенальти), Сума, 75 (с пенальти).

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в концовке встречи красную карточку получил Георгий Зотов, а вместо него на поле появился тренер «Рубина» Олег Кузьмин.

Уже в воскресенье, 24 января, подопечные Леонида Слуцкого сразятся с «Сочи».

В российской Премьер-лиге «Рубин» после девятнадцати туров занимает девятую строчку, имея в своём активе 28 зачетных баллов.