Лосюк – об уходе из «Локомотива»: «Контракт закончился, что его обсуждать?»

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21 Января 2021, 16:59,
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Экс-заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал уход из клуба.
«Контракт закончился, что его обсуждать? Моя должность непубличная. В клубе есть специальный департамент по взаимодействию с общественностью, к нему и надо обращаться», - цитирует Лосюка «РБ Спорт».
Напомним, что «железнодорожники» объявили об уходе Лосюка вчера, он работа в московском клубе с 2019 года.
«Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати туров, в активе московского клуба двадцать восемь зачетных баллов. Ранее «Локомотив» покинули Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Андрей Лосюк