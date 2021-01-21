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Лосюк – об уходе из «Локомотива»: «Контракт закончился, что его обсуждать?»

21 Января 2021, 16:59,

Global Look Press

Экс-заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал уход из клуба.

«Контракт закончился, что его обсуждать? Моя должность непубличная. В клубе есть специальный департамент по взаимодействию с общественностью, к нему и надо обращаться», - цитирует Лосюка «РБ Спорт».

Напомним, что «железнодорожники» объявили об уходе Лосюка вчера, он работа в московском клубе с 2019 года.

«Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати туров, в активе московского клуба двадцать восемь зачетных баллов. Ранее «Локомотив» покинули Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Андрей Лосюк
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