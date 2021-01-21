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Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины»

21 Января 2021, 16:45,

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин подтвердил, что в скором времени перейдёт в «Фиорентину».

«Я уже практически игрок «Фиорентины». Самое важное – пройти медицинский тест, а затем уже подписать контракт», - сказал Кокорин на видео, опубликованном журналистом Семёном Зигаевым в «Твиттере».

29-летний россиянин сыграл восемь матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Кокорина с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин
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