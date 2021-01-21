Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин подтвердил, что в скором времени перейдёт в «Фиорентину».

«Я уже практически игрок «Фиорентины». Самое важное – пройти медицинский тест, а затем уже подписать контракт», - сказал Кокорин на видео, опубликованном журналистом Семёном Зигаевым в «Твиттере».

29-летний россиянин сыграл восемь матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Кокорина с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.