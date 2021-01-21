Сёмин – о Евсееве в «Локомотиве»: «Он потянет любой клуб»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «железнодорожников».

«Он потянет любой клуб, потому что он сильный по характеру. Сейчас нужны те тренеры, которые имеют свое мнение, мощные психологически», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что Евсеев выступал за «железнодорожников» с 2000 по 2006 годы. Тренерскую карьеру бывший защитник сборной России начал в 2013 году. Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую 45-летний специалист покинул в октябре.

Главный тренером «Локомотива» на данный момент является Марко Николич.