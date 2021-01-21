Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куликов был прооперирован

21 Января 2021, 15:45,

Global Look Press

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову провели операцию по удалению воспаленного аппендикса.

Как сообщает пресс-служба клуба, уже сегодня россиянин должен присоединиться к команде в Марбелье. Отмечается, что Куликов через несколько дней сможет провести индивидуальную тренировку.

22-летний Куликов сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, закрепившись в стартовом составе «железнодорожников».

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Даниил Куликов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола