Куликов был прооперирован

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову провели операцию по удалению воспаленного аппендикса.

Как сообщает пресс-служба клуба, уже сегодня россиянин должен присоединиться к команде в Марбелье. Отмечается, что Куликов через несколько дней сможет провести индивидуальную тренировку.

22-летний Куликов сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, закрепившись в стартовом составе «железнодорожников».

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь очков.