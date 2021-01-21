Куликов был прооперирован

|
21 Января 2021, 15:45,
|
|
Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову провели операцию по удалению воспаленного аппендикса.
Как сообщает пресс-служба клуба, уже сегодня россиянин должен присоединиться к команде в Марбелье. Отмечается, что Куликов через несколько дней сможет провести индивидуальную тренировку.
22-летний Куликов сыграл девятнадцать матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, закрепившись в стартовом составе «железнодорожников».
После девятнадцати туров «Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь очков.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Даниил Куликов